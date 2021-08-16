У Нацбанку розповіли також про зміни графіку через святкування у жовтні. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті.

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У НБУ розповіли як працюватимуть банки через перенесення робочих днів

Банківська система України працюватиме:

замість понеділка 23 серпня – у суботу 28 серпня;

замість п'ятниці 15 жовтня – у суботу 23 жовтня.

До речі, робочі дні переносяться через те, що 24 серпня в Україні відзначатимуть 30 річницю Незалежності, а 14 жовтня – День захисників України.

Графік роботи електронних платежів та касових операцій

Міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) 28 серпня і 23 жовтня 2021 року будуть здійснюватися датою банківського дня 28 серпня і 23 жовтня відповідно.

Перекази 21 – 24 серпня та 14 – 17 жовтня 2021 року будуть датовані банківськими днями 25 серпня і 18 жовтня відповідно.

23 серпня і 15 жовтня 2021 року банки, у разі потреби, можуть здійснювати касові операції,

– розповіли в НБУ.

Ба більше, там запевнили, що банки мають гарантувати роботу банкоматів, а також підкріплення їх готівкою різних номіналів.

Коротко про святкування Дня Незалежності