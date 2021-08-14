Відомство показало фотографії з тренувань. Там також уточнили, що пішу колону Національної гвардії на параді представлятимуть 4 "коробки".
Цікаво Як українці святкували Дні Незалежності в попередні роки: яскрава фотопідбірка
А саме – військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна варта", кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної Академії та зведений оркестр.
На параді на Хрещатику буде 3 колони:
- піша;
- повітряна;
- механізована.
Тренування гвардійців до військового параду / Фото МВС
Зазначимо, що до заходу також залучатимуть морська авіація ВМС, авіацію Повітряних сил та армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ.
До теми У Києві показали як готуються до парадів на День незалежності: відео