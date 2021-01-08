Локдаун в Украине: как будут работать учреждения культуры и туризма
Во время усиленного карантина в Украине будут работать историко-культурные заповедники и религиозные учреждения. Разрешается также проводить репетиции театральных постановок.
Обязательным условием работы таких заведений является соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Об этом в телеграмме информирует министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
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Что сообщил министр
С сегодняшнего дня вступает в действие "красная зона" карантина. Она продлится до 24 января включительно. Обращу внимание, что работа историко-культурных заповедников разрешена. Поэтому за это время обязательно воспользуйтесь возможностью и прогуляйтесь,
– написал он.
Что еще разрешено при локдауне
Ткаченко добавил, что также в этот период разрешена:
- работа религиозных учреждений;
- проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей и с соблюдением карантинных ограничений на репетициях;
- производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. также с соблюдением всех мер на площадке.
- работа общепита при отелях с 6:00 до 11:00 часов утра (заказывать еду в гостиничный номер клиенты могут круглосуточно);
- разрешена также работа организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории.
Что запрещено во время усиленного карантина
Министр уточнил, учреждениям культуры и кинотеатрам запрещено принимать посетителей, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.
Ткаченко призвал украинцев поддержать сферу культуры и уже сейчас купить онлайн книгу, билет или абонемент на спектакль, фильм или любую другую постановку заранее.
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