Во время усиленного карантина в Украине будут работать историко-культурные заповедники и религиозные учреждения. Разрешается также проводить репетиции театральных постановок.

Обязательным условием работы таких заведений является соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Об этом в телеграмме информирует министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Что сообщил министр

С сегодняшнего дня вступает в действие "красная зона" карантина. Она продлится до 24 января включительно. Обращу внимание, что работа историко-культурных заповедников разрешена. Поэтому за это время обязательно воспользуйтесь возможностью и прогуляйтесь,

– написал он.

Что еще разрешено при локдауне

Ткаченко добавил, что также в этот период разрешена:

работа религиозных учреждений;

проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей и с соблюдением карантинных ограничений на репетициях;

производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. также с соблюдением всех мер на площадке.

работа общепита при отелях с 6:00 до 11:00 часов утра (заказывать еду в гостиничный номер клиенты могут круглосуточно);

разрешена также работа организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории.

Что запрещено во время усиленного карантина

Министр уточнил, учреждениям культуры и кинотеатрам запрещено принимать посетителей, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Ткаченко призвал украинцев поддержать сферу культуры и уже сейчас купить онлайн книгу, билет или абонемент на спектакль, фильм или любую другую постановку заранее.

Обратите внимание! С сегодняшнего дня, 8 января, в Украине действует усиленный карантин, который продлится до 24 января.