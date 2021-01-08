Під час посиленого карантину в Україні працюватимуть історико-культурні заповідники та релігійні установи. Дозволяється також проводити репетиції театральних постановок.

Обов'язковою умовою роботи таких закладів є дотримання усіх протиепідемічних заходів. Про це у телеграмі інформує міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Що повідомив міністр

Відсьогодні вступає в дію "червона зона" карантину. Вона триватиме до 24 січня включно. Зверну увагу, що робота історико-культурних заповідників дозволена. Тому за цей час обов'язково скористайтесь нагодою та прогуляйтесь,

– написав він.

Що ще дозволено під час локдауну

Ткаченко додав, що також у цей період дозволено:

роботу релігійних установ;

проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів та із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях;

виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів тощо також із дотриманням усіх заходів на майданчику.

робота закладів харчування при готелях з 6:00 до 11:00 години ранку (замовляти їжу в готельний номер клієнти можуть цілодобово);

дозволена також робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території.

Що заборонено під час посиленого карантину

Міністр уточнив, закладам культури й кінотеатрам заборонено приймати відвідувачів, а також проводити масові, культурні та розважальні заходи.

Ткаченко закликав українців підтримати сферу культури та вже зараз купити онлайн книгу, квиток чи абонемент на виставу, фільм або будь-яку іншу постановку на заздалегідь.