Будут ли праздновать украинцы День труда, – опрос

1 мая украинцы отмечают День труда, который в Советском Союзе называли – день солидарности трудящихся. В этом году праздник приходится на пятницу, поэтому, соответственно, у всех будет 3 выходных дня подряд. Однако власть усиленно настаивает на соблюдении карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса.

Журналисты 24 канала узнавали, как в этом году украинцы собираются отмечать этот праздник.

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Отметим, что накануне майских праздников президент Украины призвал Министерство охраны здоровья не уменьшать количество тестирований на коронавирус в выходные и праздничные дни.

Владимир Зеленский отметил, что в этом году праздники требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей.

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О том, как украинцы относятся к празднованию Дня труда, и собираются ли отмечать во время карантина – смотрите в видео.

Смотрите видео: украинцы о праздновании Дня труда