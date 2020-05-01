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      Будут ли праздновать украинцы День труда, – опрос

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      Украинцы о праздновании Дня труда
      Украинцы о праздновании Дня труда / 24 канал

      1 мая украинцы отмечают День труда, который в Советском Союзе называли – день солидарности трудящихся. В этом году праздник приходится на пятницу, поэтому, соответственно, у всех будет 3 выходных дня подряд. Однако власть усиленно настаивает на соблюдении карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса.

      Журналисты 24 канала узнавали, как в этом году украинцы собираются отмечать этот праздник.

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      Отметим, что накануне майских праздников президент Украины призвал Министерство охраны здоровья не уменьшать количество тестирований на коронавирус в выходные и праздничные дни.

      Владимир Зеленский отметил, что в этом году праздники требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей.

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      О том, как украинцы относятся к празднованию Дня труда, и собираются ли отмечать во время карантина – смотрите в видео.

      Смотрите видео: украинцы о праздновании Дня труда

       

      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Майские праздники
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