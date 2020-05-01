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      Чи святкуватимуть українці День праці, – опитування

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      Українці про святкування Дня праці
      Українці про святкування Дня праці / 24 канал

      1 травня українці відзначають День праці, який у Радянському Союзі називали – день солідарності трудящих. Цього року свято припадає на п'ятницю, тож, відповідно, всі матимуть 3 вихідних дні поспіль. Однак влада посилено наголошує на дотриманні карантинних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу.

      Журналісти 24 каналу дізнавалися, чи цьогоріч українці збираються відзначати це свято.

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      Зазначимо, що напередодні травневих свят президент України закликав Міністерство охорони здоров'я не зменшувати кількість тестувань на коронавірус у вихідні та святкові дні.

      Володимир Зеленський наголосив, що цього року свята вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей.

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      Про те, як українці ставляться до святкування Дня праці, та чи збираються відзначати під час карантину – дивіться у відео.

      Дивіться відео: українці про святкування Дня праці

       

      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Травневі свята
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