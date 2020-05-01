Чи святкуватимуть українці День праці, – опитування

1 травня українці відзначають День праці, який у Радянському Союзі називали – день солідарності трудящих. Цього року свято припадає на п'ятницю, тож, відповідно, всі матимуть 3 вихідних дні поспіль. Однак влада посилено наголошує на дотриманні карантинних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Журналісти 24 каналу дізнавалися, чи цьогоріч українці збираються відзначати це свято.

Зверніть увагу Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці

Зазначимо, що напередодні травневих свят президент України закликав Міністерство охорони здоров'я не зменшувати кількість тестувань на коронавірус у вихідні та святкові дні.

Володимир Зеленський наголосив, що цього року свята вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей.

Читайте також У вихідні та свята кількість тестів на коронавірус має бути такою ж, як і в будні, – Зеленський

Про те, як українці ставляться до святкування Дня праці, та чи збираються відзначати під час карантину – дивіться у відео.

Дивіться відео: українці про святкування Дня праці