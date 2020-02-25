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      Будут ли возвращаться заробитчане на Пасху: комментарий украинца из Италии

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      В Италии от коронавируса умерли семь человек. В целом количество больных недугом Covid-2019 в стране достигает почти 300. Среди инфицированных нет ни одного украинца. О том, как за рубежом борются с недугом и как готовится Украина к возвращению заробитчан на Пасху – узнавали корреспонденты 24 канала.

      По приблизительным подсчетам, около трех миллионов украинских заробитчан работают заграницей. Каждый 15 из них – в Италии. Это третья страна по количеству зараженных, после Китая и Южной Кореи.

      Важно! Коронавирус в Италии: почти 300 зараженных, семь человек умерли

      Итальянские чиновники призывают жителей не паниковать, а также соблюдать нововведенные правила. Власти страны ввели определенные ограничения в северных регионах Ломбардия и Венето, где количество случаев заражения наибольшое. В Милане и Венеции временно закрыли школы, а десяток городов полностью закрыли на карантин.

      Хочу сказать нашим гражданам, что они имеют прекрасную систему здравоохранения, которая очень хорошо реагирует. И я благодарю 54 тысячи работников нашей системы медицины, которые поставили под угрозу свое здоровье, чтобы работать над этой ситуацией,
      – сообщил губернатор Венето Лука Заия.

      Также в закрытых городах временно не работают частные предприятия. Отменили общественные и спортивные мероприятия. Несмотря на распространение болезни в стране, не все собираются возвращаться в Украину. Не исключают возможности, что пасхальные праздники будут встречать дома.

      В основном проводим такую агитацию, чтобы никто не ехал сейчас домой. Тем более, если будут какие-то последствия, то чтобы не разносили и не везли в Украину. О Пасхе еще не говорим, потому что это еще далеко. В крайнем случае, чтобы сейчас были здесь,
      – рассказал украинец в Милане Владислав Ковальчук.

      Специальный контроль на границе

      В Украине уже готовятся к приезду трудовых мигрантов. На украино-венгерской границе на Закарпатье измеряют температуру пассажирам, которые возвращаются из стран, где зафиксированы случаи заболевания, ведь там осуществляется 90% всех перевозок из Италии.

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      Пограничники обеспечены бесконтактными термометрами, масками и перчатками для проверок. Также на Закарпатье ждут специальные тесты на выявление коронавируса.

      "Минздрав получил тесты. Они обязательно будут распределены на Закарпатскую область. Число, которое мы получим – не знаем. Но уверена, что Минздрав учтет тот факт, что Закарпатье граничит с четырьмя европейскими странами", – отметила директор департамента здравоохранения Елизавета Бирова.

      інфографіка
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      Автор: Олег Шульга
      Теги: Коронавирус 2020 Заробитчане Новости Украины
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