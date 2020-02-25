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      Чи повертатимуться заробітчани на Великдень: коментар українця з Італії

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      В Італії від коронавірусу померли семеро людей. Загалом кількість хворих на недугу Covid-2019 в країні сягає майже 300. Серед інфікованих немає жодного українця. Про те, як закордоном борються з недугою і як готується Україна до повернення заробітчан на Великдень – дізнавались кореспонденти 24 каналу.

      За приблизними підрахунками, близько три мільйони українських заробітчан працюють закордоном. Кожен 15 з них – в Італії. Це третя країна за кількістю заражених, після Китаю та Південної Кореї.

      Важливо! Коронавірус в Італії: майже 300 заражених, семеро людей померли

      Італійські посадовці закликають мешканців не панікувати, а також дотримуватися нововведених правил. Влада країни запровадила певні обмеження в північних регіонах Ломбардія і Венето, де кількість випадків зараження найбільша. У Мілані та Венеції тимчасово закрили школи, а десяток міст повністю закрили на карантин.

      Хочу сказати нашим громадянам, що вони мають чудову систему охорони здоров'я, яка дуже прекрасно реагує. І я дякую 54 тисячам працівникам нашої системи медицини, які поставили під загрозу своє здоров'я, аби працювати над цією ситуацією,
      – повідомив губернатор Венето Лука Заія.

      Також у закритих містах тимчасово не працюють приватні підприємства. Скасували й громадські та спортивні заходи. Не зважаючи на поширення недуги в країні, не всі збираються повертатися в Україну. Не виключають можливості, що великодні свята зустрічатимуть вдома.

      В основному проводимо таку агітацію, щоб ніхто не їхав зараз додому. Тим більше, якщо будуть якісь наслідки, то щоб не розносили та не везли в Україну. Про Великдень ще не говоримо, бо то ще далеко. В крайньому разі, щоб зараз були тут,
      – розповів українець у Мілані Владислав Ковальчук.

      Спеціальний контроль на кордоні

      В Україні вже готуються до приїзду трудових мігрантів. На україно-угорському кордоні на Закарпатті вимірюють температуру пасажирам, які повертаються з країн, де зафіксовані випадки захворювання, адже там здійснюється 90% усіх перевезень з Італії.

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      Прикордонники забезпечені безконтактними термометрами, масками та рукавичками для перевірок. Також на Закарпатті чекають спеціальні тести на виявлення коронавірусу.

      "МОЗ отримало тести. Вони обов'язково будуть розподілені на Закарпатську область. Кількість, яку ми отримаємо – не знаємо. Але впевнена, що МОЗ врахує той факт, що Закарпаття межує з чотирма європейськими країнами", – зазначила директорка департаменту охорони здоров'я Єлизавета Бірова.

      інфографіка
      Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Шульга
      Теги: Новини України Коронавірус 2020 Заробітчани
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