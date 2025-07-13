Так, недавно разведчики бригады "Черный лес" обнаружили российский "Бук-МЗ" – современную модификацию зенитно-ракетного комплекса средней дальности серии "Бук", передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне продвигаются на Севере и реализуют замысел по окружению Покровска, – Deep State

Оккупанты "влетели" на миллионы долларов

По разоблаченному "Бук-МЗ" украинские воины нанесли точный удар, уничтожив вражескую установку стоимостью примерно 45 миллионов долларов.

Удар по "Бук-МЗ": смотрите видео

Заметим, что "Бук-МЗ" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Дальность поражения целей составляет до 70 – 75 километров, высота поражения – до 35 километров.

Этот ЗРК использует ракету с активной радиолокационной головкой самонаведения. По сравнению с предыдущими моделями (Бук-М1, М2) имеет большую дальность поражения, лучшую точность, возможность одновременного поражения большего количества целей, современные средства радиолокационного обнаружения.

К слову, более 500 иностранцев из 28 стран погибли, воюя на стороне России в Украине, согласно расследованию BBC и "Медиазона".