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      Букмекер bwin снова повысил ставки на победу Зеленского

      48 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / ukranews.com

      Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и которая принадлежит GVC Holdings PLC, котирующейся на Лондонской фондовой бирже, повысила ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих выборах президента Украины до 4,5 к 1 по состоянию на понедельник с 6,5 к 1 две недели назад.

      Согласно сайту bwin, основными претендентами на пост главы государства, как и раньше, остаются Юлия Тимошенко и нынешний президент Петр Порошенко, ставки на которых остались на неизменном уровне: Ю.Тимошенко – 2,5 к 1, П.Порошенко – 3,5 к 1.

      Ставки на победу Анатолия Гриценко, возросшие две недели назад с 10 до 1 до 9 до 1, вернулись на прежний уровень, а ставки на Юрия Бойко, сперва подскочившие с 21 до 1 до 9 до 1, провалились до 34 до 1.

      Упали ставки и на победу Святослава Вакарчука: если месяц назад он имел равные показатели с В.Зеленским на уровне 8 к 1, то две недели назад они снизились до 9 к 1, а ныне составляют 15 к 1.

      Далее со значительным отрывом идет Андрей Садовый (34 к 1, тогда как две недели назад было 31 к 1) и Олег Ляшко (41 к 1, тогда как 34 к 1), а ставка на победу любого другого кандидата принимается с коэффициентом 14 к 1 (было 15 к 1).

      Для сравнения: ставки на то, что Дональд Трамп останется на второй президентский срок по итогам выборов в конце 2020 года, за последние две недели остались на уровне 3 к 1.

      Ставки на то, что у Великобритании будет новый референдум по Брексит – 2,5 к 1 (3,75 к 1, что Великобритания проголосует "остаться" в ЕС) против 1,44 к 1, что такого референдума не будет.

      Ставки на выигрыш сборной Украины отборочной группы на Евро-2020 принимают с коэффициентом 4,5 к 1, что соответствует показателю сборной Сербии против 1,44 к 1 в сборной Португалии.

      Bwin принимал ставки на президентские выборы, которые были назначены на 17 января 2010 года. По состоянию на 11 декабря 2009 года шансы Виктора Януковича на победу оценивались с коэффициентом 1,67 к 1 против 2,07 к 1 в Ю.Тимошенко.

      За лидерами тех предвыборной гонки с большим отрывом шли Арсений Яценюк (23 к 1), тогдашний президент Виктор Ющенко (27 к 1) и Сергей Тигипко (30 к 1). Шансы Анатолия Гриценко тогда оценивались как 200 к 1.

      Компания bwin International Ltd. основана в 1999 году. Сначала она называлась Simon Bold (Gibraltar) Ltd., а в 2001 году была поглощена bwin Interactive Entertainment AG (Вена, Австрия), которую, в свою очередь, в начале февраля 2016 года приобрела GVC.

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Арсений Яценюк Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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