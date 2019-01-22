Букмекер bwin знову підвищив ставки на перемогу Зеленського

Букмекерська компанія ElectraWorks Limited (Гібралтар), що працює під брендом bwin і належить GVC Holdings PLC, яка котирується на Лондонській фондовій біржі, підвищила ставки на перемогу Володимира Зеленського на майбутніх виборах президента України до 4,5 до 1 станом на понеділок із 6,5 до 1 два тижні тому.

Згідно з сайтом bwin, основними претендентами на посаду глави держави, як і раніше, залишаються Юлія Тимошенко та нинішній президент Петро Порошенко, ставки на яких залишилися на незмінному рівні: Ю.Тимошенко – 2,5 до 1, П.Порошенко – 3,5 до 1, передає "Інтерфакс-Україна"

Ставки на перемогу Анатолія Гриценка, що зросли два тижні тому з 10 до 1 до 9 до 1, повернулися на колишній рівень, а ставки на Юрія Бойка, що спершу підскочили з 21 до 1 до 9 до 1, провалилися до 34 до 1.

Упали ставки і на перемогу Святослава Вакарчука: якщо місяць тому він мав рівні показники із В.Зеленським на рівні 8 до 1, то два тижні тому вони знизилися до 9 до 1, а нині становлять 15 до 1.

Далі зі значним відривом йде Андрій Садовий (34 до 1, тоді як два тижні тому було 31 до 1) і Олег Ляшко (41 до 1, тоді як було 34 до 1), а ставка на перемогу будь-якого іншого кандидата приймається з коефіцієнтом 14 до 1 (було 15 до 1).

Для порівняння: ставки на те, що Дональд Трамп залишиться на другий президентський термін за підсумками виборів наприкінці 2020 року, за останні два тижні залишилися на рівні 3 до 1.

Ставки на те, що у Великій Британії буде новий референдум щодо Брексіт – 2,5 до 1 (з 3,75 до 1, що Велика Британія проголосує "залишитися" в ЄС) проти 1,44 до 1, що такого референдуму не буде.

Ставки на виграш збірної України відбіркової групи на Євро-2020 приймають із коефіцієнтом 4,5 до 1, що відповідає показнику збірної Сербії проти 1,44 до 1 у збірної Португалії.

Bwin приймав ставки і на президентські вибори, які були призначені на 17 січня 2010 року. Станом на 11 грудня 2009 року шанси Віктора Януковича на перемогу оцінювалися з коефіцієнтом 1,67 до 1 проти 2,07 до 1 у Ю.Тимошенко.

За лідерами тих передвиборчих перегонів із великим відривом йшли Арсеній Яценюк (23 до 1), тодішній президент Віктор Ющенко (27 до 1) і Сергій Тігіпко (30 до 1). Шанси Анатолія Гриценка тоді оцінювалися як 200 до 1.

Компанія bwin International Ltd. засновано в 1999 році. Спочатку називалася Simon Bold (Gibraltar) Ltd., а в 2001 році була поглинена bwin Interactive Entertainment AG (Відень, Австрія), яку, у свою чергу, на початку лютого 2016 року придбала GVC.