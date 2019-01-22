12:38
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Букмекер bwin знову підвищив ставки на перемогу Зеленського

      232 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / ukranews.com

      Букмекерська компанія ElectraWorks Limited (Гібралтар), що працює під брендом bwin і належить GVC Holdings PLC, яка котирується на Лондонській фондовій біржі, підвищила ставки на перемогу Володимира Зеленського на майбутніх виборах президента України до 4,5 до 1 станом на понеділок із 6,5 до 1 два тижні тому.

      Згідно з сайтом bwin, основними претендентами на посаду глави держави, як і раніше, залишаються Юлія Тимошенко та нинішній президент Петро Порошенко, ставки на яких залишилися на незмінному рівні: Ю.Тимошенко – 2,5 до 1, П.Порошенко – 3,5 до 1, передає "Інтерфакс-Україна"

      Ставки на перемогу Анатолія Гриценка, що зросли два тижні тому з 10 до 1 до 9 до 1, повернулися на колишній рівень, а ставки на Юрія Бойка, що спершу підскочили з 21 до 1 до 9 до 1, провалилися до 34 до 1.

      Упали ставки і на перемогу Святослава Вакарчука: якщо місяць тому він мав рівні показники із В.Зеленським на рівні 8 до 1, то два тижні тому вони знизилися до 9 до 1, а нині становлять 15 до 1.

      Далі зі значним відривом йде Андрій Садовий (34 до 1, тоді як два тижні тому було 31 до 1) і Олег Ляшко (41 до 1, тоді як було 34 до 1), а ставка на перемогу будь-якого іншого кандидата приймається з коефіцієнтом 14 до 1 (було 15 до 1).

      Для порівняння: ставки на те, що Дональд Трамп залишиться на другий президентський термін за підсумками виборів наприкінці 2020 року, за останні два тижні залишилися на рівні 3 до 1.

      Ставки на те, що у Великій Британії буде новий референдум щодо Брексіт – 2,5 до 1 (з 3,75 до 1, що Велика Британія проголосує "залишитися" в ЄС) проти 1,44 до 1, що такого референдуму не буде.

      Ставки на виграш збірної України відбіркової групи на Євро-2020 приймають із коефіцієнтом 4,5 до 1, що відповідає показнику збірної Сербії проти 1,44 до 1 у збірної Португалії.

      Bwin приймав ставки і на президентські вибори, які були призначені на 17 січня 2010 року. Станом на 11 грудня 2009 року шанси Віктора Януковича на перемогу оцінювалися з коефіцієнтом 1,67 до 1 проти 2,07 до 1 у Ю.Тимошенко.

      За лідерами тих передвиборчих перегонів із великим відривом йшли Арсеній Яценюк (23 до 1), тодішній президент Віктор Ющенко (27 до 1) і Сергій Тігіпко (30 до 1). Шанси Анатолія Гриценка тоді оцінювалися як 200 до 1.

      Компанія bwin International Ltd. засновано в 1999 році. Спочатку називалася Simon Bold (Gibraltar) Ltd., а в 2001 році була поглинена bwin Interactive Entertainment AG (Відень, Австрія), яку, у свою чергу, на початку лютого 2016 року придбала GVC.

      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Арсеній Яценюк Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      сьогодні , 12:01 Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      Злой Одессит 1089
      Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      сьогодні , 10:02 Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      Олена Кандяк 365
      День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      сьогодні , 09:02 День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      Євгенія Мазур 2085
      В Україні зламана вся політична система, – експерт
      сьогодні , 08:40 В Україні зламана вся політична система, – експерт
      Наталя Ромашова 2273
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 січня , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 4041
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Стало відомо, скільки громадян Чехії воюють на боці сепаратистів
      9 серпня 2017 , 14:43
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук