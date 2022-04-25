Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук. Он отметил, что в настоящее время на Буковине относительно спокойно и там готовы предоставить убежище для украинцев.

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"Область сегодня относительно безопасна и в настоящее время мы приютили уже более 100 тысяч соотечественников, которые вынуждены искать убежище и защиту от российских ракет, от бомбардировок, от ежедневных ночных обстрелов. И к этим 100 тысячам, которые мы уже приняли, Черновицкая область имеет возможность и готова принять, приютить еще 50 тысяч человек", — отметил глава области.

К приему переселенцев, которые из-за боевых действий со стороны государства-террориста россии вынуждены переезжать в более безопасные районы, по словам Осачука, готовы как в областном центре, так и в 51 территориальной общине региона.

Областной координационный центр вас направит и поможет дождаться победы, пока ВСУ воюют, и они выгонят этого врага. Мирному населению мы дадим здесь убежище… Если есть угроза вашей жизни, безопасности, знайте, что Буковина вас ждет!

– заявил глава ОВА.

Он также сообщил номер "горячей линии" - 0 800 335 047, по которому круглосуточно можно обратиться в Центр помощи переселенцам в Черновицкой области.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о разработке плана послевоенного восстановления Украины, который предполагает восстановление жилья, разрушенного и поврежденного во время войны с российскими оккупантами.

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