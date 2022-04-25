Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук. Він зазначив, що наразі на Буковині відносно спокійно і там готові надати прихисток для українців.

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"Область є сьогодні відносно безпечною і на даний час ми прихистили вже понад 100 тисяч співвітчизників, які мусять знайти прихисток і захист від російських ракет, від бомбардувань, від щоденних нічних обстрілів. І до цих 100 тисяч, яких ми вже прийняли, Чернівецька область має спроможність і готова прийняти, прихистити ще 50 тисяч людей", – зазначив очільник області.

До прийому переселенців, які через бойові дії з боку держави-терориста Росії вимушені переїхати до більш безпечних районів, за словами Осачука, готові, як в обласному центрі, так і у 51 територіальній громаді регіону.

Обласний координаційний центр вас скерує і допоможе дочекатися перемоги, в той час коли ЗСУ воюють, і вони виженуть цього ворога. Мирному населенню ми дамо тут прихисток… Якщо є загроза вашому життю, безпеці, знайте, що Буковина на вас чекає!

– заявив голова ОВА.

Він також повідомив номер "гарячої лінії" – 0 800 335 047, за яким цілодобово можна звернутися до Центру допомоги переселенцям у Чернівецькій області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про розробку плану післявоєнного відновлення України, який передбачає відбудову житла, зруйнованого та пошкодженого під час війни з російськими окупантами.

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