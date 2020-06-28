Министерство здравоохранения 28 июня подготовило данные о регионах, которые могут ослаблять карантин. Впервые за время пандемии всем критериям для ослабления соответствует Черновицкая область.

Информацию о том, какие области готовы ослаблять карантин, опубликовало Министерство здравоохранения.

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Ранее Черновицкая область не соответствовала требованиям из-за слишком высокого количества новых случаев коронавируса или заполненности инфекционных больниц.

Впрочем по состоянию на 28 июня показатель инцидентности на Буковине упал до 10,76% при норме менее 11%, а заполненность больниц – до 45,41% при норме 50%. Таким образом область впервые соответствует условной норме по этим показателям.

Здесь следует отметить, что на Буковине и раньше ослабляли карантин. Так, в мае первый и второй этапы ослаблений правительство проводило на всей территории страны. Впрочем от части ослаблений в области уже тогда решили воздержаться. Лишь позже правительство начало вычислять для каждого региона отдельно.

Также важно понимать, что это еще не значит, что карантинные ослабления в Черновицкой области обязательно ослабят. Здесь роль правительства больше рекомендательная. Оно просто позволяет ослаблять ограничения, а уже местная власть одобряет окончательное решение.

Где в Украине можно ослаблять карантин / скриншот с сайта Минздрава

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