Буковина впервые за время пандемии соответствует критериям для ослабления карантина
Министерство здравоохранения 28 июня подготовило данные о регионах, которые могут ослаблять карантин. Впервые за время пандемии всем критериям для ослабления соответствует Черновицкая область.
Информацию о том, какие области готовы ослаблять карантин, опубликовало Министерство здравоохранения.
Важно Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список
Ранее Черновицкая область не соответствовала требованиям из-за слишком высокого количества новых случаев коронавируса или заполненности инфекционных больниц.
Впрочем по состоянию на 28 июня показатель инцидентности на Буковине упал до 10,76% при норме менее 11%, а заполненность больниц – до 45,41% при норме 50%. Таким образом область впервые соответствует условной норме по этим показателям.
Здесь следует отметить, что на Буковине и раньше ослабляли карантин. Так, в мае первый и второй этапы ослаблений правительство проводило на всей территории страны. Впрочем от части ослаблений в области уже тогда решили воздержаться. Лишь позже правительство начало вычислять для каждого региона отдельно.
Также важно понимать, что это еще не значит, что карантинные ослабления в Черновицкой области обязательно ослабят. Здесь роль правительства больше рекомендательная. Оно просто позволяет ослаблять ограничения, а уже местная власть одобряет окончательное решение.
Где в Украине можно ослаблять карантин / скриншот с сайта Минздрава
Коронавирус на Буковине: коротко
- Черновицкая область без преувеличения пострадала от коронавируса за время пандемии больше всех. Там зафиксировали первый в Украине случай болезни, там умерло больше всего больных, а регион все время входит в тройку по количеству больных.
- По состоянию на 28 июня в Черновицкой области заболели 4 тысячи 686 человек. 180 больных от коронавируса умерли, но 1 тысяча 876 смогли выздороветь. За последние сутки обнаружили 55 новых случаев.