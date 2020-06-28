Буковина вперше за час пандемії відповідає критеріям для послаблення карантину
Міністерство охорони здоров'я 28 червня підготувало дані про регіони, які можуть послаблювати карантинні обмеження. Вперше за час пандемії усім критеріям для послаблення відповідає Чернівецька область.
Інформацію про те, які області готові послаблювати карантин, опублікувало Міністерство охорони здоров'я.
Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список
Раніше Чернівецька область не відповідала вимогам через занадто високу кількість нових випадків коронавірусу або заповненість інфекційних лікарень.
Втім станом на 28 червня показник інцидентності на Буковині впав 10,76% при нормі менш як 11%, а заповненість лікарень – до 45,41% при нормі 50%. Таким чином область вперше відповідає умовній нормі за цими показниками.
Тут слід зазначити, що на Буковині й раніше послаблювали карантин. Так, у травні перший і другий етапи послаблень уряд проводив на всій території країни. Втім від частини послаблень в області вже тоді вирішили утриматися. Лише пізніше уряд почав вираховувати для кожного регіону окремо.
Також важливо розуміти, що це ще не означає, що карантинні послаблення в Чернівецькій області обов'язково послаблять. Тут роль уряду більше рекомендаційна. Він просто дозволяє послаблювати обмеження, а вже місцева влада схвалює остаточне рішення.
Де в Україні можна послаблювати карантинні обмеження / скриншот з сайту МОЗ
Коронавірус на Буковині: коротко
- Чернівецька область без перебільшення постраждала від коронавірусу за час пандемії чи не найбільше. Саме там зафіксували перший в Україні випадок хвороби, там померли найбільше хворих, а регіон увесь час входить до трійки за кількістю хворих.
- Станом на 28 червня в Чернівецькій області захворіли 4 тисячі 686 людей. 180 хворих від коронавірусу померли, але 1 тисяча 876 змогли одужати. За останню добу виявили 55 нових випадків.