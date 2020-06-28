Міністерство охорони здоров'я 28 червня підготувало дані про регіони, які можуть послаблювати карантинні обмеження. Вперше за час пандемії усім критеріям для послаблення відповідає Чернівецька область.

Інформацію про те, які області готові послаблювати карантин, опублікувало Міністерство охорони здоров'я.

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Раніше Чернівецька область не відповідала вимогам через занадто високу кількість нових випадків коронавірусу або заповненість інфекційних лікарень.

Втім станом на 28 червня показник інцидентності на Буковині впав 10,76% при нормі менш як 11%, а заповненість лікарень – до 45,41% при нормі 50%. Таким чином область вперше відповідає умовній нормі за цими показниками.

Тут слід зазначити, що на Буковині й раніше послаблювали карантин. Так, у травні перший і другий етапи послаблень уряд проводив на всій території країни. Втім від частини послаблень в області вже тоді вирішили утриматися. Лише пізніше уряд почав вираховувати для кожного регіону окремо.

Також важливо розуміти, що це ще не означає, що карантинні послаблення в Чернівецькій області обов'язково послаблять. Тут роль уряду більше рекомендаційна. Він просто дозволяє послаблювати обмеження, а вже місцева влада схвалює остаточне рішення.



Де в Україні можна послаблювати карантинні обмеження / скриншот з сайту МОЗ

Коронавірус на Буковині: коротко