Буковинца накажут за фейки о коронавирусе

В Черновицкой области мужчину накажут за распространение ложных слухов о коронавирусе. Правонарушителю грозит штраф или исправительные работы.

38-летний мужчина распространил сообщение о Covid-19 в одной из социальных сетей, в котором указал ложное количество больных коронавирусом в Украине и преувеличил количество смертельных случаев. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

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Сотрудники полиции составили в отношении нарушителя админпротокол. Его обвиняют в распространении ложных слухов. За неудачные шутки Буковинцу придется оплатить штраф размером от 170 до 255 гривен или отработать на исправительных работах сроком до одного месяца и с отчислением 20% заработной платы.

Коронавирус в Украине:

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом. Четыре случая – в Черновицкой области. Один – летальный – в Житомирской области.

С 12 марта по 3 апреля правительство ввело в стране общенациональный карантин. Остановлен учебный процесс в школах, вузах, детсадах. Запрещены массовые собрания, количеством более 200 человек. За нарушение постановления Кабмина о карантине в Минздраве пригрозили уголовной ответственностью.

В украинских городах вводят усиленные меры по противодействию вспышке заболевания: закрыты торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, кинотеатры. Работают только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Из-за ситуации с Covid-19 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 17 марта. Парламентарии планируют рассмотреть законопроект о противодействии вспышке коронавируса.

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