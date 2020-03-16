Буковинця покарають за фейки про коронавірус

У Чернівецькій області чоловіка покарають за розповсюдження неправдивих чуток про коронавірус. Правопорушнику загрожує штраф або виправні роботи.

38-річний чоловік поширив допис про Covid-19 в одній із соціальних мереж, у якому зазначив неправдиву кількість хворих на коронавірус в Україні та перебільшив кількість смертельних випадків. Повідомляє пресслужба поліції Чернівецької області.

Читайте також Стан жінок з Чернівецької області, в яких зафіксували коронавірус, задовільний

Співробітники поліції склали відносно порушника адмінпротокол. Його звинувачують у проширенні неправдивих чуток. За невдалі жарти буковинцю доведеться оплатити штраф розміром від 170 до 255 гривень або попрацювати на виправних роботах терміном до одного місяця та з відрахуванням 20% заробітної плати.

Коронавірус в Україні:

Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків захворювання на коронавірус. Чотири випадки – у Чернівецькій області. Один – летальний – у Житомирській області.

З 12 березня по 3 квітня уряд ввів у країні загальнонаціональний карантин. Зупинено навчальний процес у школах, вишах, дитсадках. Заборонено масові зібрання, кількістю понад 200 осіб. За порушення постанови Кабміну про карантин у МОЗ пригрозили кримінальною відповідальністю.

В українських містах вводять посилені заходи для протидії спалаху захворювання: закрито торгово-розважальні центри, заклади громадського харчування, кінотеатри. Працюють лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.

Через ситуацію з Covid-19 Верховна Рада збереться на позачергове засідання 17 березня. Парламентарі планують розглянути законопроєкт про протидію спалаху коронавірусу.

​

Як відрізнити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

