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      Буковинця покарають за фейки про коронавірус

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      За фейки про коронавірус склали адміністративний протокол / Волинські новини

      У Чернівецькій області чоловіка покарають за розповсюдження неправдивих чуток про коронавірус. Правопорушнику загрожує штраф або виправні роботи.

      38-річний чоловік поширив допис про Covid-19 в одній із соціальних мереж, у якому зазначив неправдиву кількість хворих на коронавірус в Україні та перебільшив кількість смертельних випадків. Повідомляє пресслужба поліції Чернівецької області.

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      Співробітники поліції склали відносно порушника адмінпротокол. Його звинувачують у проширенні неправдивих чуток.  За невдалі жарти буковинцю доведеться оплатити штраф розміром від 170 до 255 гривень або попрацювати на виправних роботах терміном до одного місяця та з відрахуванням 20% заробітної плати.

      Коронавірус в Україні:

      • Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків захворювання на коронавірус. Чотири випадки – у Чернівецькій області. Один – летальний –  у Житомирській області.
      • З 12 березня по 3 квітня уряд ввів у країні загальнонаціональний карантин. Зупинено навчальний процес у школах, вишах, дитсадках. Заборонено масові зібрання, кількістю понад 200 осіб. За порушення постанови Кабміну про карантин у МОЗ пригрозили кримінальною відповідальністю.
      • В українських містах вводять посилені заходи для протидії спалаху захворювання: закрито торгово-розважальні центри, заклади громадського харчування, кінотеатри. Працюють лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.
      • Через ситуацію з Covid-19 Верховна Рада збереться на позачергове засідання 17 березня. Парламентарі планують розглянути законопроєкт про протидію спалаху коронавірусу.

      Як відрізнити коронавірус
      Як відрізнити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу
       

      Коронавірус в Італії: від хвороби померли понад тисяча людей
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Чернівців Поліція
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