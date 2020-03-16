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      Рада збереться на позачергове засідання через коронавірус: деталі

      - Читать новость на русском
      Дмтитро Разумков / Ліга.Нет

      Найближчим часом має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. Нардепи розглянуть законопроєкт, пов'язаний з питаннями боротьби з коронавірусом.

      Про це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради. За його словами, усі депутатські фракції підтримали цю пропозицію.

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      Натомість дату позачергового засідання ще обговорюють. Віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк запропонувала провести його зранку у вівторок, 16 березня.

      Водночас Разумков оголосив, що після позачергового засідання депутати до 3 квітня працюватимуть у комітетах. Таким чином два пленарні тижні (17-20 березня та 31 березня - 3 квітня) перенесуть на пізніший термін.

      За словами спікера, депутати досягнули домовленості перерахувати кошти, передбачені на депутатську діяльність, в резервний фонд. У разі необхідності ці кошти можуть бути спрямовані на інші державні цілі.

      Натомість віцеспікер Руслан Стефанчук висловив сподівання, що за цей час депутати відпрацюють усі необхідні рішення для проведення позачергового засідання Ради.

      Він закликав нардепів першочергово опрацювати питання трудового законодавства і відпусток внаслідок самоізоляції громадян через спалах коронавірусу.

      Відзначимо, що міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець раніше заявив про необхідність провести позачергове засідання Верховної Ради, щоб ухвалити законопроєкт про заходи боротьби з коронавірусом.

      Він наголосив, що влада повинна захистити України від епідемії та мінімізувати можливість розповсюдження інфекції.

      Що передбачає законопроєкт про боротьбу з коронавірусом

      • Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом:
      • за прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
      • Можливість працівникам виконувати роботу з дому;
      • Заборону на проведення масових заходів на понад 200 осіб;
      • Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю під час карантину через коронавірус;
      • Посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України;
      • Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.
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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України
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