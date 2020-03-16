Рада соберется на внеочередное заседание насчет коронавируса: детали

В ближайшее время должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Нардепы рассмотрят законопроект, связанный с вопросами борьбы с коронавирусом.

Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета. По его словам, все депутатские фракции поддержали это предложение.

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Зато дату внеочередного заседания еще обсуждают. Вице-спикер парламента Елена Кондратюк предложила провести его во вторник, 16 марта.

В то же время Разумков объявил, что после внеочередного заседания депутаты до 3 апреля будут работать в комитетах. Таким образом две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта – 3 апреля) перенесут на более поздний срок.

По словам спикера, депутаты достигли договоренности перечислить средства, предусмотренные на депутатскую деятельность, в резервный фонд. В случае необходимости эти средства могут быть направлены на другие государственные цели.

Зато вице-спикер Руслан Стефанчук выразил надежду, что за это время депутаты отработают все необходимые решения для проведения внеочередного заседания Рады.

Он призвал нардепов в первую очередь обработать вопросы трудового законодательства и отпусков вследствие самоизоляции граждан из-за вспышки коронавируса.

Отметим, что министр здравоохранения Украины Илья Емец ранее заявил о необходимости провести внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять законопроект о мерах борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что власть должна защитить Украину от эпидемии и минимизировать возможность распространения инфекции.

Что предусматривает законопроект о борьбе с коронавирусом