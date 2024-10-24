Об этом сообщили в Главном центре специального контроля на своей странице в фейсбуке. В этом районе землетрясение до этого фиксировали год назад.

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Что известно о землетрясении на Буковине

В Главном центре специального контроля отметили, что землетрясение в Черновицкой области зафиксировали в 18:08. Его магнитуда составляла 3,1 по шкале Рихтера.

Источник землетрясения расположен в районе поселка Ломачинцы, Днестровского района, Черновицкой области. По классификации землетрясений относится к ощутимым,

– отметили в центре.

Где фиксировали землетрясение на Буковине: смотрите на карте

Главный центр специального контроля отметил, что подобное землетрясение чувствуют немного людей, которые находятся внутри помещения, а под открытым небом – только в благоприятных условиях.

"Колебания подобны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее – на верхних этажах", – говорится в сообщении.

В центре также отметили, что последнее землетрясение из этого района было зафиксировано 23 ноября 2023 года, магнитудой 2,0.

К слову, 8 октября землетрясение также фиксировали и в Криворожском районе Днепропетровской области. Это было самое большое землетрясение на территории Украины за последние полгода, оно пролегало на глубине 8 километров.