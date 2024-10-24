Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю на своїй сторінці у фейсбуці. У цьому районі землетрус до цього фіксували рік тому.

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У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що землетрус у Чернівецькій області зафіксували о 18:08. Його магнітуда становила 3,1 за шкалою Ріхтера.

Джерело землетрусу розташоване в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних,

– зазначили у центрі.

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Головний центр спеціального контролю зазначив, що подібний землетрус відчувають небагато людей, які перебувають всередині приміщення, а просто неба – тільки в сприятливих умовах.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше – на верхніх поверхах", – мовиться у дописі.

У центрі також зауважили, що останній землетрус з цього району був зафіксований 23 листопада 2023 року, магнітудою 2,0.

До слова, 8 жовтня землетрус також фіксували й у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Це був найбільший землетрус на території України за останні пів року, він пролягав на глибині 8 кілометрів.