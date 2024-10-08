Про це повідомили у Головному центрі спецконтролю. Цікаво, що це найбільший землетрус на території України за останні пів року.

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Землетрус біля Кривого Рогу

Так, підземні поштовхи були відчутні о 19:36 8 жовтня. Магнітуда землетрусу становила 3,3, але це нормальне явище для підземних випробувань.

Епіцентр землетрусу був у понад 18 кілометрах від Кривого Рогу. Водночас, як зазначають журналісти "Суспільного", у самому місті поштовхів не відчули.

Проте у Криворізькому районі люди, ймовірно, відчули незначні поштовхи з інтенсивністю "слабка тряска".

Де фіксували землетрус в Україні / Головний центр спецконтролю

Востаннє землетрус силою у 3 бали фіксували 22 березня 2024 року – також у Дніпропетровській області. На початку ж березня відбувся землетрус магнітудою 3,6.

Цікаво, що чотири дні тому землетрус фіксували поблизу Одеської області. Землетрус магнітудою 4,1 стався в сейсмічній зоні Вранча – тобто у Румунії. Епіцентр зафіксували на глибині 140 кілометрів. За класифікацією цей землетрус відносився до середніх.