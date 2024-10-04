Про це повідомляє Національний науково-дослідний інститут фізики Землі. Землетрус стався на глибині 140 км.

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У Румунії стався землетрус

Епіцентр землетрусу знаходиться за 55 км від Бузеу, 68 км від Сфінту-Георге, 76 км від Брашова, 86 км від Плоєшті і недалеко від Одеської області.

За класифікацією цей землетрус відноситься до середніх.

У Румунії стався землетрус / Національний науково-дослідний інститут фізики Землі

Нагадаємо, що 16 вересня жителі Одещини відчули землетрус, епіцентр якого був у Румунії з магнітудою 5,3. Землетрус відчули також у Болгарії, Молдові та інших регіонах України, таких як Миколаївщина та Полтавщина. За попередньою інформацією, в Одесі не було зафіксовано пошкоджень або постраждалих.