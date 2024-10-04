Об этом сообщает Национальный научно-исследовательский институт физики Земли. Землетрясение произошло на глубине 140 км.

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В Румынии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находится в 55 км от Бузеу, 68 км от Сфинту-Георге, 76 км от Брашова, 86 км от Плоешти и недалеко от Одесской области.

По классификации это землетрясение относится к средним.

В Румынии произошло землетрясение / Национальный научно-исследовательский институт физики Земли

Напомним, что 16 сентября жители Одесской области почувствовали землетрясение, эпицентр которого был в Румынии с магнитудой 5,3. Землетрясение почувствовали также в Болгарии, Молдове и других регионах Украины, таких как Николаевщина и Полтавщина. По предварительной информации, в Одессе не было зафиксировано повреждений или пострадавших.