Последнее мощное землетрясение в Румынии было 6 августа с магнитудой 3,9 по шкале Рихтера. А 1 сентября землетрясение почувствовали жители Крыма.

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Что известно о землетрясении, которое почувствовали в Одессе 16 сентября, и каковы его последствия

По предварительной информации, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Его почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине, в частности в Одессе. Информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала,

– написал мэр Одессы Геннадий Труханов в 17:54.

Землетрясение произошло недалеко от Одессы – в Румынии / Фото из телеграм-канала Геннадия Труханова

Корреспонденты 24 Канала также сообщили о землетрясении. По их словам, оно было несильным, но кровать и вентилятор трясло.

Кроме Одессы, румынское землетрясение почувствовали и в Рени, Килии, Балте, Измаиле. А еще на Николаевщине (в частности, в Николаеве, Александрии, Южноукраинске), Полтавщине – об этом написали в местных сообществах. У людей вылилась вода из аквариумов, качало шкафы и кресла.

В приложении Earthquake в 17:40 появились данные о землетрясении в Румынии магнитудой 5,5. Впоследствии там же показало 3,3, однако это был афтершок, которого одесситы уже не почувствовали.



Данные о землетрясении, которое почувствовали одесситы, в приложении Earthquake / Скриншот 24 Канала

По данным румынского Института физики Земли, подземные толчки в сейсмической зоне Вранча зафиксировали в 17:40. Очаг залегал на глубине 140 километров.

Интересно, что землетрясение попало даже в прямой эфир. Во время интервью с Майей Санду было хорошо заметно, как качается пол, а с ним и столы.

Насколько сильным было землетрясение в Одессе: можно ли это измерить

Журналисты Общественного привели слова доктора наук Одесского национального морского университета, специалиста по сейсмостойкому строительству Константина Егупова.

"На данный момент точно сказать невозможно, потому что сейсмологическая станция была временно разобрана. Однако могу сказать по своим ощущениям – было около четырех баллов. Это землетрясение - обычное явление, которое бывает несколько раз в год. Никакой угрозы такое землетрясение не несет. Однако в нашем регионе могут быть толчки и сильнее", – сказал он.

Егупов добавил, что за всю историю в Одессе было два случая сильных землетрясений до 7 баллов: в 1802 и 1940 годах. Тогда здания устояли. Но выдержат ли современные многоэтажки землетрясение в 7 баллов – не понятно.

Официальные данные о землетрясении

Главный центр специального контроля зарегистрировал это землетрясение в 17:40. По их данным, источник землетрясения находился на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 130 километрах от границы с Украиной, на глубине 128 километров. По шкале MSK-64 землетрясение можно отнести к умеренным (5 баллов), его ощутили во многих населенных пунктах на территории Украины.

Землетрясение 5 баллов: какие последствия и как ощущается: