Останній потужний землетрус у Румунії був 6 серпня з магнітудою 3,9 за шкалою Ріхтера. А 1 вересня землетрус відчули жителі Криму.

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Що відомо про землетрус, який відчули в Одесі 16 вересня, і які його наслідки

За попередньою інформацією, у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі. Інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила,

– написав мер Одеси Геннадій Труханов о 17:54.

Землетрус стався неподалік Одеси – в Румунії / Фото з телеграм-каналу Геннадія Труханова

Кореспонденти 24 Каналу також повідомили про землетрус. За їхніми словами, він був несильним, але ліжко та вентилятор трусило.

Окрім Одеси, румунський землетрус відчули і в Рені, Кілії, Балті, Ізмаїлі. А ще на Миколаївщині (зокрема, в Миколаєві, Олександрії, Южноукраїнську), Полтавщині – про це написали в місцевих спільнотах. В людей вилилася вода з акваріумів хитало шафи та крісла.

В додатку Earthquake о 17:40 з'явилися дані про землетрус у Румунії магнітудою 5,5. Згодом там же показало 3,3, проте це був афтершок, якого одесити вже не відчули.



Дані про землетрус, який відчули одесити, в застосунку Earthquake / Скриншот 24 Каналу

За даними румунського Інституту фізики Землі, підземні поштовхи в сейсмічній зоні Вранча зафіксували о 17:40. Осередок залягав на глибині 140 кілометрів.

Цікаво, що землетрус потрапив навіть у прямий ефір. Під час інтерв'ю з Маєю Санду було добре помітно, як хитається підлога, а з нею і столи.

Наскільки сильним був землетрус в Одесі: чи можна це виміряти

Журналісти Суспільного навели слова доктора наук Одеського національного морського університету, фахівця із сейсмостійкого будівництва Костянтина Єгупова.

"На цей момент точно сказати неможливо, бо сейсмологічна станція була тимчасово розібрана. Проте можу сказати по своїх відчуттях – було близько чотирьох балів. Цей землетрус — звичайне явище, яке буває декілька разів на рік. Ніякої загрози такий землетрус не несе. Проте у нашому регіоні можуть бути поштовхи і сильніші", – сказав він.

Єгупов додав, що за всю історію в Одесі було два випадки сильних землетрусів до 7 балів: у 1802 та 1940 роках. Тоді будівлі встояли. Та чи витримають сучасні багатоповерхівки землетрус у 7 балів – не зрозуміло.

Офіційні дані щодо землетрусу

Головний центр спеціального контролю зареєстрував цей землетрус о 17:40. За їхніми даними, джерело землетрусу знаходилося на території Румунії, в районі гір Вранча, за 130 кілометрів від кордону з Україною, на глибині 128 кілометрів. За шкалою MSK-64 землетрус можна віднести до помірних (5 балів), його відчули в багатьох населених пунктах на території України.

Землетрус 5 балів: які наслідки і як відчувається: