Собственно это землетрясение относится к едва ощутимым и не несет угрозы для населения Украины. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля утром 1 сентября.

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Землетрясение возле Крыма

В 05:50 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение вблизи полуострова Крым.

Источник землетрясения расположен в восточной части Черного моря, в 20 километрах к юго-востоку от побережья полуострова Крым, на глубине 6 километров,

– говорится в сообщении.

Землетрясение не несет угрозы для населения Украины.

Отмечается, что по классификации землетрясение относится к еле ощутимым, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Там добавили, что последнее подобное землетрясение из района Крыма было 22.06.2023 года, магнитудой 4,8.