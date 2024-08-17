В субботу, 17 августа (по киевскому времени), российские СМИ сначала написали о колебаниях земной поверхности, – информирует 24 Канал. Соответствующие информисточники отметили, что землетрясение разбудило жителей Камчатки. Тогда как раз-таки было утро 18 августа, 07:21.

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Землетрясение на Камчатке

Эпицентр землетрясения расположен в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский, что является административным центром Камчатского края России.

Такого не было давно. Люди постарались быстрее выйти из своих домов или укрыться в безопасном месте,

– акцентирует один из российских телеграмм-каналов со ссылкой на слова местных.

После землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Камчатки зафиксировали еще и серию афтершоков магнитудой 3,9. Соответствующая информация появилась на сайте Камчатского филиала геофизической службы.

Где ориентировочно расположен эпицентр землетрясения на российской Камчатке: смотрите на карте от Google maps

Обратите внимание! По состоянию на 23:00 по киевскому времени информации о пострадавших и разрушениях нет. Кроме того, нет угрозы цунами в этом районе.

На Камчатке в России произошло землетрясение: смотрите видео с телеграм-каналов

Как пишут российские медиа, землетрясение ощущали также жители:

Елизовского городского округа;

Усть-Камчатского района;

Вилючинского городского округа.

Землетрясение на российской Камчатке всколыхнуло дома: смотрите видео пабликов

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По словам губернатора Камчатки, низкой остается вероятность сильного подземного толчка. В то же время соответствующие спасательные службы отправились обследовать здания, которые были в зоне толчков.

Извержение вулкана

По словам тех же российских журналистов, после мощного землетрясения на Камчатке началось сильное извержение вулкана Шивелуч.

Столб пепла из бани Каран поднялся на 8 километров, что подтверждают кадры, опубликованные в сети.

В России на Камчатке проснулся вулкан / Фото телеграм-каналов

Уточним, что Шивелуч – самый северный вулкан, действующий на территории Камчатского полуострова. Последнее его извержение было 11 апреля 2023 года – то есть не так давно.