В субботу, 17 августа (по киевскому времени), российские СМИ сначала написали о колебаниях земной поверхности, – информирует 24 Канал. Соответствующие информисточники отметили, что землетрясение разбудило жителей Камчатки. Тогда как раз-таки было утро 18 августа, 07:21.
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Землетрясение на Камчатке
Эпицентр землетрясения расположен в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский, что является административным центром Камчатского края России.
Такого не было давно. Люди постарались быстрее выйти из своих домов или укрыться в безопасном месте,
– акцентирует один из российских телеграмм-каналов со ссылкой на слова местных.
После землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Камчатки зафиксировали еще и серию афтершоков магнитудой 3,9. Соответствующая информация появилась на сайте Камчатского филиала геофизической службы.
Где ориентировочно расположен эпицентр землетрясения на российской Камчатке: смотрите на карте от Google maps
На Камчатке в России произошло землетрясение: смотрите видео с телеграм-каналов
Как пишут российские медиа, землетрясение ощущали также жители:
- Елизовского городского округа;
- Усть-Камчатского района;
- Вилючинского городского округа.
Землетрясение на российской Камчатке всколыхнуло дома: смотрите видео пабликов
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По словам губернатора Камчатки, низкой остается вероятность сильного подземного толчка. В то же время соответствующие спасательные службы отправились обследовать здания, которые были в зоне толчков.
Извержение вулкана
По словам тех же российских журналистов, после мощного землетрясения на Камчатке началось сильное извержение вулкана Шивелуч.
Столб пепла из бани Каран поднялся на 8 километров, что подтверждают кадры, опубликованные в сети.
В России на Камчатке проснулся вулкан / Фото телеграм-каналов
Уточним, что Шивелуч – самый северный вулкан, действующий на территории Камчатского полуострова. Последнее его извержение было 11 апреля 2023 года – то есть не так давно.