За ніч їх сталося аж 3. Потрусило мешканців Кемеровській області, пише 24 Канал.

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Валилася стеля, летіла плитка, падали меблі

Землетруси зафіксували у Таштагольському районі Кемеровської області. Їхня магнітуда – 4,2 – 4,5 бала. Через підземні поштовхи, кажуть, пошкоджень зазнали щонайменше декілька житлових будинків.

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Добряче потрясло і туристів на російському гірськолижному курорті Шерегеш. Там також зафіксували зсуви ґрунту. Стверджують, що постраждалих унаслідок землетрусу немає.

Втім, на людей валилася стеля, летіла плитка, падали меблі. Природа додала роботи також власникам та працівникам магазинів.

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Нагадаємо, що це не перші землетруси у Росії за останні дні. Так, 18 вересня, місто Торопець Тверської області атакували дрони. Ціллю був величезний склад з боєприпасами.

Пожежу там не загасили досі, а детонація снарядів була настільки потужною, що поблизу міста стався землетрус. Спочатку зафіксували поштовхи магнітудою 2,8 бала, а згодом ще 7 поштовхів – від 2 до 2,8.