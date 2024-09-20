Наразі площа займання становить близько 5 тисяч квадратних метрів, на місці працюють рятувальники. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на складі матраців під Москвою

Російські пропагандисти писали, що займання сталося близько 00:00 у підмосковному селі Апаринки. За словами росіян, там горить один із найбільших у Росії складів матраців, де зберігалася продукція місцевої фабрики. Також там могли зберігатися подушки, ковдри та інші речі для сну.

Під Москвою горить склад з матрацами: дивіться відео

РосЗМІ повідомляли, що площа пожежі сягала 5 тисяч квадратних метрів. Також існувала загроза поширення вогню на сусідні будівлі.

Пожежу на складі біля Москви гасять рятувальники: дивіться відео

Далі стало відомо, що на місці займання частково обвалився дах, а сама будівля продовжує палати. На місце приїхало кілька бригад рятувальників. Наразі вогонь гасять 65 осіб і 22 одиниці техніки.

У складу в Підмосков'ї частково обвалився дах: дивіться відео

За словами росіян, робота рятувальників ускладнюється через високе задимлення та сильне полум'я всередині приміщення. Водночас пожежу нібито вдалося локалізувати на площі 4 200 "квадратів". Інформації про постраждалих, як писали пропагандисти, не було.