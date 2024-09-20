Сейчас площадь возгорания составляет около 5 тысяч квадратных метров, на месте работают спасатели. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре на складе матрасов под Москвой

Российские пропагандисты писали, что возгорание произошло около 00:00 в подмосковной деревне Апаринки. По словам россиян, там горит один из крупнейших в России складов матрасов, где хранилась продукция местной фабрики. Также там могли храниться подушки, одеяла и другие вещи для сна.

Под Москвой горит склад с матрасами: смотрите видео

РосСМИ сообщали, что площадь пожара достигала 5 тысяч квадратных метров. Также существовала угроза распространения огня на соседние здания.

Пожар на складе возле Москвы тушат спасатели: смотрите видео

Далее стало известно, что на месте возгорания частично обвалилась крыша, а само здание продолжает пылать. На место приехало несколько бригад спасателей. Сейчас огонь тушат 65 человек и 22 единицы техники.

У склада в Подмосковье частично обвалилась крыша: смотрите видео

По словам россиян, работа спасателей осложняется из-за высокого задымления и сильного пламени внутри помещения. В то же время пожар якобы удалось локализовать на площади 4 200 "квадратов". Информации о пострадавших, как писали пропагандисты, не было.