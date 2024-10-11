Про це повідомив Головний центр спеціального контролю України. Там розповіли деталі.
Дивіться також В Україні стався найбільший землетрус за пів року: де був його епіцентр
Землетрус у Чорному морі
Фахівці повідомили, що землетрус зафіксували 11 жовтня о 10:16. Так, він був магнітудою 5,2 за шкалою Ріхтера. Згідно з класифікацією, землетрус належить до сильно помірних.
Джерело землетрусу знаходиться в Чорному морі, на глибині 10 кілометрів,
– повідомили там.
Нагадаємо, що уранці 1 вересня біля окупованого Кримського півострова також зафіксували землетрус. Його магнітуда тоді була 3,5 за шкалою Ріхтера.
Додамо, що Крим є сейсмонебезпечним регіоном, розташованим на околиці Середземноморського (Альпійсько-Гімалайського) складчастого поясу.