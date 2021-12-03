К ботам привязали платежные карты
Фейковые профили злоумышленники продавали на черном рынке. Большинство из них скупили пророссийские агитаторы.
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У ботов была длинная история в соцсетях. Они даже были верифицированы с помощью паспортов гражданина Украины.
Для подключения платной рекламы правонарушители открывали банковские карты на подставных лиц и привязывали их к созданным страницам.
Ботов использовали для дискредитации украинского государства и вооруженных сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии России. Кроме того, они распространяли антивакцинаторские настроения,
– рассказали в Службе безопасности Украины.
Фейковые профили привлекали к мошенническим схемам по сбору денег на лечение больных детей.
Дельцы привязывали к ботам банковские карточки / Фото Офиса генпрокурора
Дельцы даже арендовали офис
В преступную группу входили около 15 человек в возрасте от 25 до 44 лет. Для незаконной деятельности они арендовали офис в Черновцах.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли:
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;;
- специальное программное обеспечение;
- почти 6 400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских;
- более 4 000 платежных карт украинских банков.
В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц. Уголовное дело возбуждено по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей.
Правоохранители открыли уголовное дело