К ботам привязали платежные карты

Фейковые профили злоумышленники продавали на черном рынке. Большинство из них скупили пророссийские агитаторы.

Читайте также Тысячи клиентов ежемесячно: разоблачили масштабные Covid-фальсификации в Виннице и на Буковине

У ботов была длинная история в соцсетях. Они даже были верифицированы с помощью паспортов гражданина Украины.

Для подключения платной рекламы правонарушители открывали банковские карты на подставных лиц и привязывали их к созданным страницам.

Ботов использовали для дискредитации украинского государства и вооруженных сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии России. Кроме того, они распространяли антивакцинаторские настроения,

– рассказали в Службе безопасности Украины.

Фейковые профили привлекали к мошенническим схемам по сбору денег на лечение больных детей.



Дельцы привязывали к ботам банковские карточки / Фото Офиса генпрокурора

Дельцы даже арендовали офис

В преступную группу входили около 15 человек в возрасте от 25 до 44 лет. Для незаконной деятельности они арендовали офис в Черновцах.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли:

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;;

специальное программное обеспечение;

почти 6 400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских;

более 4 000 платежных карт украинских банков.

В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц. Уголовное дело возбуждено по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей.

Правоохранители открыли уголовное дело