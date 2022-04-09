Правоохранители провели 12 обысков в офисах и домах злоумышленников. Мужчин задержали.

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Трое жителей Черновицкой области организовали функционирование сети прокси-серверов. Пользователи из России имели возможность скрывать IP-адреса и анонимизировать свою деятельность в интернете для дальнейших противоправных действий в киберпространстве,

– пишут в полиции.

Предатели настраивали прокси-серверы и сдавали их в аренду оккупантам. Кроме этого, они помогли захватчикам создать фейковые аккаунты в российской соцсети "Вконтакте".

Злоумышленники из Черновицкой области помогали оккупантам / Фото киберполиции

Оплату мужчины получали и обналичивали с помощью запрещенных в Украине платежных систем.

Правоохранители открыли уголовное производство за "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи". Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 6 лет. Следственные действия продолжаются.

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