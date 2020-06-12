За 11 июня на Буковине зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно меньше, чем было раньше. Почему ситуация улучшилась – читайте дальше.

Прежде всего – благодаря соблюдению санитарных норм. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал мэр города Алексей Каспрук.

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По его словам, по сравнению с другими регионами Украины люди в Черновцах преимущественно носят маски. Без них не позволяют находиться в общественных местах. К тому же, в городе не работают рестораны, а детские сады – закрыты.

Мы еще фактически не вышли на 2 – 3 фазу смягчения карантина. Это дает возможность по крайней мере стабилизировать ситуацию,

– отметил Каспрук.

Он также заверил, что ситуация с COVID-19 в регионе понемногу улучшается, однако опасность все еще остается.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Об ослаблении в регионах Украины

Во многих регионах страны, которые перешли на следующий этап смягчения карантина, в частности в Киеве, количество случаев COVID-19 растет. Каспрук считает: не стоит спешить с выходом из карантина, нужно делать это медленно.

Не знаю, как сейчас можно вводить дополнительные ограничения, как на них отреагируют. Ведь человек ко всему привыкает – к печальной статистики, к количеству смертей. Это не значит, что все за это переживают,

– отметил мэр Черновцов.

И добавил: кто-то заботится о своей безопасности и безопасности близких, а кто-то не обращает на это внимания. Поэтому несомненно, если заболеваемость будет расти, нужно будет принимать соответствующие меры.

Об ослаблении в Черновцах

Кроме того, Каспрук объяснил, чего ожидает в случае, если Черновцы и область перейдут на следующий этап ослабления карантина.

"Мы будем делать это очень медленно. Пока ситуация не позволяет переходить и никто особо и не спешит", – отметил мэр.

Что известно о COVID-19 на Буковине?

По состоянию на 12 июня в Черновицкой области обнаружили 3 831 случай инфекции (за минувшие сутки 38 новых), 157 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а 1 200 выздоровели.

Мэр Черновцов заверил: понимает, что надо открывать детские сады, ведь есть родители, которые уже работают. В то же время многие их просто туда не поведут, а будут оставлять дома со старшими членами семьи.

Справка. В целом в Министерстве здравоохранения выделили три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина:

• по заболеваемости (инцидентность);

• заполненности коек в больницах;

• количеству тестирований.