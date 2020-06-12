За 11 червня на Буковині зафіксовано 38 нових випадків зараження коронавірусом. Це суттєво менше, ніж було раніше. Чому ситуація покращилася – читайте далі.

Насамперед – завдяки дотриманню санітарних норм. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів мер міста Олексій Каспрук.

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За його словами, у порівнянні з іншими регіонами України люди у Чернівцях переважно носять маски. Без них не дозволяють перебувати у громадських місцях. До того ж, у місті не працюють ресторани, а дитячі садочки – закриті.

Ми ще фактично не вийшли на 2 – 3 фазу пом'якшення карантину. Це дає можливість принаймні стабілізувати ситуацію,

– наголосив Каспрук.

Він також запевнив, що ситуація з COVID-19 у регіоні потрохи покращується, проте небезпека все ще залишається.



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Про послаблення в регіонах України

У багатьох регіонах країни, які перейшли на наступний етап пом'якшення карантину, зокрема у Києві, кількість випадків COVID-19 зростає. Каспрук вважає: не варто поспішати із виходом з карантину, потрібно робити це повільно.

Не знаю, як зараз можна вводити додаткові обмеження, як на них відреагують. Адже людина до всього звикає – до сумної статистики, до кількості смертей. Це не означає, що всі за це переживають,

– зазначив мер Чернівців.

І додав: хтось піклується про свою безпеку та безпеку близьких, а хтось не звертає на це уваги. Тож безсумнівно, якщо захворюваність зростатиме, потрібно буде вживати відповідних заходів.

Про послаблення в Чернівцях

Крім цього, Каспрук пояснив, чого очікує у випадку, якщо Чернівці та область перейдуть на наступний етап послаблення карантину.

"Ми робитимемо це дуже повільно. Поки що ситуація не дозволяє переходити і ніхто особливо й не поспішає", – зауважив мер.

Що відомо про COVID-19 на Буковині? Станом на 12 червня у Чернівецькій області виявили 3 831 випадкок інфекції (за минулу добу 38 нових), 157 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19, а 1 200 одужали.

Міський голова Чернівців запевнив: розуміє, що треба відкривати дитячі садочки, адже є батьки, які вже працюють. Водночас багато хто їх просто туди не поведе, а залишатиме вдома зі старшими членами сім'ї.

Довідка. Загалом у Міністерстві охорони здоров'я виділили три умови, за дотримання яких може відбуватися послаблення карантину:

• щодо захворюваності (інцидентність);

• заповненості ліжок в лікарнях;

• кількості тестувань.