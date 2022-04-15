Об изменениях в продолжительности комендантского часа в Черновицкой области сообщил глава местной ОВА Сергей Осачук. До этого комендантский час длился с 22:00 по 06:00.

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Он напомнил, что в этот период движение по улицам населенных пунктов для гражданского населения запрещено.

"Свободно передвигаться во время комендантского часа разрешено только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности", – отметил Сергей Осачук.

Напомним, что на время военного положения в области запрещено продавать крепкий алкоголь.