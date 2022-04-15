Про зміни в тривалості комендантської години в Чернівецькій області повідомив очільник місцевої ОВА Сергій Осачук. До цього комендантська година тривала з 22:00 по 06:00.

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Він нагадав, що у цей період рух вулицями населених пунктів для цивільного населення заборонено.

"Вільно пересуватися під час комендантської години дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки", – зазначив Сергій Осачук.

Нагадаємо, що на час воєнного стану, в області заборонено продавати міцний алкоголь.