Про це глава держави повідомив у четвер, 14 квітня, в розмові з журналістом BBC Клайвом Майрі, відповідаючи на запитання про ліквідацію флагмана чорноморського флоту Росії.
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"Я думаю тільки про те, що відбувається з нашими військами, мене хвилює, що відбувається з нашою армією та з нашими Збройними Силами, бо вони захищають нашу країну", – сказав президент.
Те, що відбувається в армії РФ, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до речі, Чорне море мені, чесно кажучи, однаково. Якщо вона зменшиться, це непогано,
– продовжив Володимир Зеленський.
"Інциденти" у Бєлгороді
Глава держави прокоментував погрози Києву, до яких вдалися в Кремлі після "інцидентів" у Бєлгороді. Він наголосив:
- Україна серйозно ставиться до погроз, бо вони пов'язані із тим, що гинуть наші люди;
- При цьому українська держава не боїться жодної заяви російських окупаційних військ;
- Ба більше, у Києві переконані, що треба відповідати на всі кроки, які нам загрожують.
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