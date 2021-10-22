Женщина вместе с дочерью проживала в отеле паломников в селе Банчены Черновицкого района. Однако 18 октября мать куда-то исчезла.

Ранее В Житомире полицейские среди ночи забрали ребенка у пьяной матери

На девочку, которая осталась одна, обратила внимание администрация

Администрация отеля обратила внимание, что девочка полностью сама, об этом сразу проинформировали службу защиты детей, в гостиницу прибыл работник ювенальной превенции полиции.

Правоохранители установили, что в отношении ребенка никаких противоправных действий не было совершено. Ребенка забрали в медицинское учреждение для осмотра врачами, ведь существует такая процедура,

– сообщила пресс-секретарь ГУНП в Черновицкой области Каролина Маришева.

Мать девочки уже разыскали

Сейчас ребенка планируют передать в центр социальной реабилитации. Что касается матери, то ее личность установили и уже нашли. Пока правоохранители решают вопрос о привлечении женщины к административной ответственности, будут ли возвращать девочку матери – пока под вопросом.

Обратите внимание! В Банченах расположен Свято-Вознесенский мужской монастырь (УПЦ). Сюда – к реликвиям и мощам, хранящимся в монастыре, совершают паломничества верующие.

Смотрите на карте, где расположены Банчены: