Женщина была пьяная и неадекватная

Инцидент произошел на одной из улиц города в 2 часа ночи 15 октября. Прохожие заметили, что младенец сильно ерзал в коляске и дважды едва не выпал, пытаясь вылезти.

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В то же время 34-летняя мать абсолютно не обращала внимания на ребенка и продолжала прогулку. На месте происшествия полицейские опросили свидетелей и обнаружили, что женщина пьяная и находится в неадекватном состоянии. Впоследствии горе-мать признала, что выпила "несколько бутылок слабоалкогольных напитков".

Правоохранители забрали 1-летнего малыша у женщины и отвезли ребенка в городскую больницу. Там его осмотрели медики и оставили на ночь.

Относительно матери составили админпротокол

Ювенальные полицейские провели с женщиной профилактическую работу и составили в отношении нее административный протокол по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

Материалы направлены на рассмотрение суда. С семьей работают специалисты социальных служб. Если мать не сделает выводы, и будут повторные случаи недосмотра за детьми, то будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав,

– сообщила начальница ювенальной превенции Житомира Виктория Жубро.

Кстати, у матери есть еще один ребенок. Во время ночной прогулки он был с бабушкой.

Обратите внимание! Всего с начала 2021 года в Житомирской области выявили 154 факта невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Теперь эти семьи находятся под контролем социальных служб для проведения комплексной профилактической работы.