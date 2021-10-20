38-летнего отца задержали следователи. Продолжается расследование уголовного производства.

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Что случилось между отцом и дочерью

О том, что в больницу привезли избитую девушку, сообщили правоохранителям именно медики. Уже в полиции выяснили, что между отцом и дочерью произошла ссора. После этого мужчина ударил девушку рукой в живот.

Важно! За содеянное мужчине грозит до 8 лет заключения.

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