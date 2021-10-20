38-річного батька затримали слідчі. Триває розслідування кримінального провадження.
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Що трапилось між батьком та донькою
Про те, що у лікарню привезли побиту дівчину, повідомили правоохоронців саме медики. Вже у поліції з'ясували, що між батьком та донькою сталась сварка. Після цього чоловік вдарив дівчину рукою у живіт.
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