38-річного батька затримали слідчі. Триває розслідування кримінального провадження.

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Що трапилось між батьком та донькою

Про те, що у лікарню привезли побиту дівчину, повідомили правоохоронців саме медики. Вже у поліції з'ясували, що між батьком та донькою сталась сварка. Після цього чоловік вдарив дівчину рукою у живіт.

Важливо! За скоєне чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.