Житель Черновицкой области решил перевести контрабандные сигареты через украинско-румынскую границу. Для этого изобретательный буковинец "испек" из 79 пачек сигарет торт.

Аппетитным гостинцем не удалось обмануть пограничников. Хитрость 23-летнего буковинца разоблачили в пункте пропуска "Порубное".

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Нереальность торта обнаружил сканер

Махинацию заметили благодаря сканеру. Этим предприимчивый мужчина не ограничился; в сумку для перевозки оргтехники он еще положил с 8 десятков пачек сигарет, 40 стиков для электронных сигарет и смесь для кальяна.

Находки оценили в 11 тысяч гривен. Все это у горе-предпринимателя пришлось изъять.

Смотрите видео пограничников



Торт сделали из многих пачек сигарет / Фото Госпогранслужбы



Все найденное – конфисковали / Фото Госпогранслужбы

В Польшу хотели перевезти 66 килограммов янтаря

Отметим, что недавно львовянин тоже пытался незаконно заработать. Мужчина хотел перевезти в Польшу почти 66 килограммов янтаря через пункт пропуска "Шегини". Это самая большая в этом году контрабанда камня на Львовщине.