Наполеон с никотином: буковинец пытался перевезти в Румынию торт из сигарет – видео
Житель Черновицкой области решил перевести контрабандные сигареты через украинско-румынскую границу. Для этого изобретательный буковинец "испек" из 79 пачек сигарет торт.
Источник:Госпогранслужба
Аппетитным гостинцем не удалось обмануть пограничников. Хитрость 23-летнего буковинца разоблачили в пункте пропуска "Порубное".
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Нереальность торта обнаружил сканер
Махинацию заметили благодаря сканеру. Этим предприимчивый мужчина не ограничился; в сумку для перевозки оргтехники он еще положил с 8 десятков пачек сигарет, 40 стиков для электронных сигарет и смесь для кальяна.
Находки оценили в 11 тысяч гривен. Все это у горе-предпринимателя пришлось изъять.
Смотрите видео пограничников
Торт сделали из многих пачек сигарет / Фото Госпогранслужбы
Все найденное – конфисковали / Фото Госпогранслужбы
В Польшу хотели перевезти 66 килограммов янтаря
Отметим, что недавно львовянин тоже пытался незаконно заработать. Мужчина хотел перевезти в Польшу почти 66 килограммов янтаря через пункт пропуска "Шегини". Это самая большая в этом году контрабанда камня на Львовщине.
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