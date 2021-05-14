В поисках лучшей жизни: 15-летний россиянин незаконно пересек границу Украины
На Харьковщине пограничники задержали подростка, незаконно пересекшего границу Украины. Как оказалось, 15-летний юноша направлялся из России "в поисках лучшей судьбы". Личность парня устанавливают.
Источник:Госпогранслужба
О подозрительном парне пограничникам сообщил местный житель 13 мая. Проверять информацию отправился пограничный наряд.
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Никаких документов у подростка не было
Сотрудникам ГНСУ сразу удалось найти несовершеннолетнего правонарушителя. Парень пересек границу Украины вблизи населенного пункта Малые Приходы. Никаких документов у подростка не было.
Поэтому единственное, что оставалось пограничникам – это послушать рассказ парня. Россиянин отметил, что ему недавно исполнилось 15. В Украину он направлялся из Ленинградской области в "поисках лучшей жизни". Сейчас идет работа, чтобы установить личность подростка.
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В Одесской области задержали злоумышленника, который был в розыске
Отметим, что ранее пограничники Одесской области поймали мужчину, нелегально пересекшего границу Украины и Молдовы. Как оказалось, правонарушитель уже в течение нескольких лет находился в международном розыске. Его выдали молдавским правоохранителям.
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