На Буковину пришли первые деньги для борьбы с последствиями июньского наводнения. Убытки составляют более миллиарда гривен, правительство выделило пока 30 миллионов.

В селах пока расчищают дворы и улицы от ила. Люди до сих пор не могут оправиться от потопа и боятся, чтобы бедствие не повторилось. Хватит ли выделенных денег пострадавшим – читайте в материале 24 канала.

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Последствия непогоды в селе Стрелецкий Кут

В селе Стрелецкий Угол воды было выше пояса. Уже третью неделю крестьяне выгребают последствия непогоды – ил и мусор, которые нанесло из леса. По словам жителей, они ждали подъема воды из реки Прут, а она неожиданно полилась из горных потоков.

"Я открыла дверь – а вода на меня, и до хаты! Я шла по дороге, и вода била мне в ноги", – вспоминает жительница села Дарья Бешлей.

Так выглядел потоп в селе 3 недели назад / Скриншот

Сейчас крестьяне выгребают нанесенный ил / Скриншот

Что спасет разрушенные или подтопленные дома

Крестьяне говорят: если денег будет мало – это не даст результата.

"Холодильники, стиральная машина, паркет, кухню, стены – весь евроремонт повредило. Что дадут помощи? Как дадут мало – не сможешь ничего сделать", – пояснила жительница Стрелецкого Кута Светлана Виксич.

На фото ниже – дом, где жила мать жителя села Николая Бешлея. Сейчас стены дома уже распадаются. Дом ремонту не подлежит. По словам хозяина, остается только снести дом.

"Написали наперед, когда было по пояс воды. Вода еще неделю стояла, потому что здесь нижняя точка. А теперь не хотят переделать. Никто не указал пол, стены, а только мебель вписали", – пожаловался житель села Николай Бешлей.

Хата Николая Бешлея / Скриншот

Сколько денег выделили и хватит ли их

В сельском совете рассказывают – подтопило 120 хозяйств. Сейчас собирают документы и уточняют данные. Делают это только сейчас из-за того, что до этого мешала вода, которая долго не сходила со двора.

"Убытки в селе – 13 миллионов. И еще сооружения государственных учреждений – еще на 5 миллионов. Средства выделены. Первый транш по 20 тысяч гривен", – рассказал глава села Стрелецкий Кут Василий Вудвуд.

Кроме 10 миллионов – выделят еще 20. Впрочем, со слов областных чиновников – убытки на Буковине от наводнения составили более миллиарда гривен.