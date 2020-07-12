На Буковину прийшли перші гроші для боротьби з наслідками червневої повені. Збитки становлять понад мільярд гривень, уряд виділив поки 30 мільйонів.

У селах поки розчищають подвір'я та вулиці від мулу. Люди досі не можуть оговтатись від потопу і бояться, аби лихо не повторилось. Чи вистачить виділених грошей постраждалим – читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте також Негода знов накрила Україну: на Заході знеструмлено 100 населених пунктів

Наслідки негоди у селі Стрілецький Кут

У селі Стрілецький Кут води було вище пояса. Уже третій тиждень селяни вигрібають наслідки негоди – мул та сміття, які нанесло з лісу. За словами мешканців, вони чекали підйому води з річки Прут, а вона неочікувано полилась із гірських потоків.

"Я відкрила двері – а вода на мене, і до хати! Я ішла по дорозі, і вода била мені у ноги", – згадує жителька села Одарка Бешлей.



Так виглядав потоп у селі 3 тижні тому / Скриншот



Зараз селяни вигрібають нанесений мул / Скриншот

Що врятує зруйновані чи підтоплені будинки

Селяни кажуть: якщо грошей буде мало – це не дасть результату.



"Холодильники, пральна машина, паркет, кухню, стіни – весь євроремонт пошкодило. Що дадуть помочі? Як дадуть мало – не зможеш нічого зробити", – пояснила жителька Стрілецького Кута Світлана Віксіч.



На фото нижче – хата, де жила мати мешканця села Миколи Бешлея. Зараз стіни будинку уже розпадаються. Дім ремонту не підлягає. За словами господаря, залишається лише знести помешкання.



"Написали наперед, коли було по пояс води. Вода ще тиждень стояла, бо тут нижня точка. А тепер не хочуть переробити. Ніхто не вказав підлогу, стіни, а лише меблі вписали", – поскаржився житель села Микола Бешлей.



Хата Миколи Бешлея / Скриншот

Скільки грошей виділили та чи вистачить їх

У сільській раді розповідають – підтопило 120 господарств. Зараз збирають документи та уточнюють дані. Роблять це тільки зараз через те, що до цього заважала вода, яка довго не сходила з подві'ря.

"Збитки у селі – 13 мільйонів. І ще споруди державних установ – ще на 5 мільйонів. Кошти виділені. Перший транш по 20 тисяч гривень", – розповів голова села Стрілецький Кут Василь Вудвуд.

Окрім 10 мільйонів – виділять ще 20. Втім, зі слів обласних чиновників – збитки на Буковині від повені склали понад мільярд гривень.