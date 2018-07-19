"Бумбокс" сыграл концерт на админгранице с Крымом: фото

Группа "Бумбокс" 19 июля провела концерт на административной границе с Крымом с баннером "Free Sentsov, Free Crimea" перед сценой.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Сцену при этом музыканты развернули в сторону аннексированного полуострова.

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Такой акцией музыканты требуют освобождения всех украинских политических заключенных из российских и крымских тюрем.

"Мы назвали это "Концерт для земли", потому что не ожидали большого скопления людей. Хотелось играть просто в поле той территории, на которую мы не можем приехать свободно и сыграть", – сказал солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.