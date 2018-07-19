"Бумбокс" відіграв концерт на адмінкордоні з Кримом: фото

Гурт "Бумбокс" 19 липня провів концерт на адміністративному кордоні з Кримом з банером "Free Sentsov, Free Crimea" перед сценою.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Сцену при цьому музиканти розвернули в бік анексованого півострова.

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Такою акцією музиканти вимагають звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських і кримських в'язниць.

"Ми назвали це "Концерт для землі", бо не очікували великого скупчення людей. Хотілося грати просто в полі тієї території, на яку ми не можемо приїхати вільно й зіграти", – сказав соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк

За що в Росії засудили Олега Сенцова?

Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.