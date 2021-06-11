Голосовали за документ вечером 10 июня. "Союз-90"/"Зеленые" призвали признать, что российский проект не является необходимым для энергосбережения Европы и, бесспорно, вредит климату.

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Документ в парламенте поддержала только фракция-инициатор

Именно инициаторы резолюции стали единственной фракцией в бундестаге, которая поддержала документ. Хотя по количеству фракция – третья в парламенте, голосов конечно, не хватило.

Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии,

– говорится в сообщении на сайте Бундестага.

Ранее заявили о завершении морской части первой нитки

Отметим, что 10 июня компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG заявила, что морская часть первой нитки "Северного потока-2" уже завершена. Уже с 11 июня могут начать пусконаладочные работы по наполнению трубопровода газом. Длиться они могут несколько месяцев. Работа над второй нитью продолжается.

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Важно! Хотя США и не ввели санкции против компании-оператора проекта, президент Джо Байден намерен обсудить "Северный поток-2" с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.