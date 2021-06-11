Голосовали за документ вечером 10 июня. "Союз-90"/"Зеленые" призвали признать, что российский проект не является необходимым для энергосбережения Европы и, бесспорно, вредит климату.
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Документ в парламенте поддержала только фракция-инициатор
Именно инициаторы резолюции стали единственной фракцией в бундестаге, которая поддержала документ. Хотя по количеству фракция – третья в парламенте, голосов конечно, не хватило.
Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии,
– говорится в сообщении на сайте Бундестага.
Ранее заявили о завершении морской части первой нитки
Отметим, что 10 июня компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG заявила, что морская часть первой нитки "Северного потока-2" уже завершена. Уже с 11 июня могут начать пусконаладочные работы по наполнению трубопровода газом. Длиться они могут несколько месяцев. Работа над второй нитью продолжается.
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